Власти Украины обвинили в провале вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса могла стартовать на Украине еще в январе, но ее начало задерживается. Простой угрожает смертью от пяти до 20% населения страны. Власти же теперь пытаются снять с себя вину за провал, заявил инфекционист Вадим Аристов.

«Задержка с вакцинацией, которая из-за распрей НАБУ и Минздрава может растянуться на несколько месяцев, может стоить Украине жизней 5-20% украинцев из группы риска», — написал Аристов в своей статье для издания «Главред».

Он пояснил, что Украина подписала соглашение на поставку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinovac. Начать делать прививки планировали с конца января, но власти стали просить использовать препарат Pfizer в качестве дружественного жеста. В итоге обсуждения привели к задержке вакцинации.

По словам инфекциониста, консультации офиса президента с международными партнерами могут отложить вакцинацию минимум на неделю. При этом процесс может затянуться и на месяцы, так как Sinovac мог уже продать зарезервированную партию препарата. Такая ситуация сделала Украину зависимой от решения американской фармкомпании о предоставлении вакцин.