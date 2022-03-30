Украинскую молодежь воспитывают при помощи практик, которые использовали в фашистской Германии в работе юношеской организации «Гитлерюгенд», которую после денацификации объявили запретной. Об этом заявил заместитель директора Института государства права РАН, историк Александр Звягинцев.

В качестве примера эксперт привел обязательные утренние речовки украинских школьников, в которых они желают смерти россиянам, разрушения Москвы и завоевания всего мира. По словам Звягинцева, такую же практику применяли в 30-е годы в молодежных объединениях Германии.

«Гитлер говорил, что мы должны воспитать молодых людей со звериным взглядом, которым покорится весь мир. Мы это забыли. И мы сейчас должны об этом напомнить», — привело слова Звягинцева РИА «Новости».

Воспитание ненависти к России среди молодых украинцев начинается со школьной скамьи, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он заявил, что специалисты изучили серию учебников по истории для украинских школ, где искажены все факты, а сама учебная литература используется в качестве инструмента для пропаганды ненависти.