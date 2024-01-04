04 января 2024, 01:00
Власти Украины объяснили проблемы с мобилизацией низким качеством жизни
Подоляк: на Украине есть сложности с мобилизацией
На Украине есть проблемы с мобилизацией. Власти испытывают сложности с набором людей в ряды ВСУ, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».
«Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе», — признал Подоляк.
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В обществе идут жесткие споры по поводу мобилизации, но у украинских властей «нет выбора». По этой причине на Украине продолжат набор людей в армию, отметил советник.
По словам бывшего депутата Рады Георгия Тука, в ВСУ не хватает людей, поэтому нужно наплевать на нормы и права человека и мобилизовать всех, кто достиг призывного возраста.
Он заявил, что военкомы правильно делают, когда вручают повестки прямо в общественных местах, ведь власти уже допустили несколько ошибок в вопросе мобилизации. Теперь украинцы получают повестки на блокпостах, которые расставлены в Киевской области.
В украинском обществе растет разочарование — особенно после провала контрнаступления. Люди теряют веру в президента страны и его союзников.
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