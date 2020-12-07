Власти Украины намерены закрыть независимое СМИ за поздравление с 9 мая

Речь идет о публикации двух видеообращений лидера Компартии Украины Петра Симоненко. Первое связано со 150-летием со дня рождения В. И. Ленина, второе — поздравление с Днем Победы, адресованное жителям Незалежной.

«Это — стремление закрутить гайки в медиасреде. По сути, взять массмедиа под контроль. А если Верховная рада еще и примет закон „О медиа“, который активно продвигают национал-радикалы, то власти будет еще проще закрывать сайты и телеканалы», — обратил внимание политолог Кирилл Молчанов.

В свою очередь политический обозреватель Ирина Гаврилова указала на «спланированный и продуманный характер» атаки на «ГолосUA» со стороны властей Украины.

«Власть пытается разными методами закрыть рот СМИ, которые предлагают альтернативную повестку, давая слово не только провластным политикам, но и оппозиционным, и нейтральным. Даже такие проявления пугают „зеленую“ власть», — заметила собеседница информагентства.