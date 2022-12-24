Мир 24 декабря 2022, 22:22 Власти Украины начали переговоры по ввозу в страну новых электростанций Депутат Рады Герус: Украина закупит альтернативные системы энергогенерации РИА «Новости»

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Украинские власти начали переговоры по закупке альтернативных систем производства электроэнергии. Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в эфире телеканала «Рада».

По словам депутата, уже готовы около двух десятков электростанций. Их установят в ближайшее время.

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«Дальше вопрос их приобретения — или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить», — сказал Герус.

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Он добавил, что если этот процесс быстро запустить, то он даст положительные результаты для энергосистемы страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более половины всей энергетической инфраструктуры страны уже разрушено. Он попросил у президента США Джо Байдена о помощи для создания мощной системы ПВО в стране.

США одобрили два пакета помощи для Украины, согласно которым она получит боеприпасы и оружие на 275 миллионов долларов. Еще американские власти решили выделить 53 миллиона долларов на поддержку энергосистемы.