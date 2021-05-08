Власти Украины конфисковали партию «чернобыльской водки»

Власти Украины конфисковали «крафтовую водку», которую изготовили на основе выросших возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС яблок. Речь идет о 1,5 тысячи бутылок, которые направлялись в Британию.

Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на компанию Chernobyl Spirit Company, которая произвела этот алкоголь. Они утверждают, что Atomik является первым потребительским продуктом, который сделали из сырья с подвергшихся облучению территорий.

В компании уточнили, что груз конфисковали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах. Представители Chernobyl Spirit Company заверили, что не знают причины конфискации товара, который планировали поставить в Великобританию. Сейчас они ждут результата расследования спецслужб Украины.

Основатель Chernobyl Spirit Company профессор Университета Портсмута Джим Смит предположил, что компанию могли обвинить в использовании поддельных украинских акцизных марок. Однако он отметил, что это бессмысленно, ведь товар направлялся в Британию и имеет необходимые британские акцизы.

Вместе с украинскими коллегами он несколько лет изучал зону отчуждения и прилегающих земель. Смит выяснил, что выросшие на территории растения безопасны для употребления. Сперва эксперимент провела группа ученых, которые высадили на той земле рожь и другие культуры. Они уверены, что территорию можно использовать, чтобы выращивать и продавать продукцию, потому что она безопасна.

Первая дегустация водки прошла в 2019 году. Для ее создания использовали яблоки, которые растут в поселке Народичи — он прилегает к зоне отчуждения. Смит заявил, что в этой водке содержится не больше радиации, чем в любой другой.

Компания заявила, что будет отдавать три четверти прибыли на помощь людям, которые живут в зоне отчуждения и до сих пор переживают экономические последствия катастрофы.

«Мы надеемся, что эту проблему вскоре удастся решить и мы продолжим нашу работу по оказанию помощи людям, ставшим жертвами разрушительных социальных и экономических последствий чернобыльской катастрофы», — процитировало издание слова одного из совладельцев компании и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Геннадия Лаптева.