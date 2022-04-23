Власти Украины готовят провокацию для дискредитации УПЦ Московского патриархата

Киевские власти готовят провокации в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Преднамеренно создается ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом», — подчеркнул он.

По данным Мизинцева, офис президента Украины Владимира Зеленского разослал епископам греко-католической церкви рекомендации не проводить пасхальных богослужений в ночь с 23 на 24 апреля, а ограничиться онлайн-трансляцией. Однако УПЦ МП таких уведомлений не получила. Украинские власти надеются, что в православных храмах будет много людей.

Данные о провокациях на Украине появились и у Русской православной церкви. По информации представителей РПЦ, Украина и Запад планируют использовать массовое скопление людей для антироссийских акций.