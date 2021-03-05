Власти Украины допустили разрешение двойного гражданства, но не с Россией

Украинские власти планируют разрешить своим гражданам иметь двойное гражданство. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба уточнил, что решение не распространяется на российский паспорт.

О возможности украинцам иметь несколько паспортов заявил министр иностранных дел на брифинге с журналистами 5 марта, сообщило РИА ФАН.

«Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями», — подчеркнул Кулеба.

В конце января в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство. Тогда предполагалось, что украинцы могут иметь одновременно паспорт не только родной страны, но и российский. Однако в этом случае они будут ограничены в правах на территории государства. Обладателям российского паспорта они планировали запретить участвовать в выборах на территории Украины.

Политолог Марат Баширов заявил в беседе с «360», что ограничение в правах обладателей российских паспортов на Украине — полная дискриминация. Таким гражданам нужно составить коллективный иск и направить его в Евросоюз.