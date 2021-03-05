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    05 марта 2021, 11:39

    Власти Украины допустили разрешение двойного гражданства, но не с Россией

    Екатерина Шамина

    Украинские власти планируют разрешить своим гражданам иметь двойное гражданство. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба уточнил, что решение не распространяется на российский паспорт.

    Власти Украины допустили разрешение двойного гражданства, но не с Россией

    О возможности украинцам иметь несколько паспортов заявил министр иностранных дел на брифинге с журналистами 5 марта, сообщило РИА ФАН.

    «Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями», — подчеркнул Кулеба.

    В конце января в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство. Тогда предполагалось, что украинцы могут иметь одновременно паспорт не только родной страны, но и российский. Однако в этом случае они будут ограничены в правах на территории государства. Обладателям российского паспорта они планировали запретить участвовать в выборах на территории Украины.

    Политолог Марат Баширов заявил в беседе с «360», что ограничение в правах обладателей российских паспортов на Украине — полная дискриминация. Таким гражданам нужно составить коллективный иск и направить его в Евросоюз.