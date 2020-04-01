Власти Уханя заявили о первом привозном случае коронавируса

По официальным данным, молодой человек прилетел в Пекин 22 марта. После медицинских проверок в аэропорту от него потребовали, чтобы он отправился на скоростном поезде в Ухань, где его поместят в карантин, как вернувшийся из-за границы.

Уже на месте студент сдал анализы, которые подтвердили коронавирусную инфекцию. В этот же день молодого человека госпитализировали.

Китай начал принимать серьезные меры к своим гражданам, которые после заражения коронавирусом за рубежом, возвращаются домой. Власти опасаются, что такие «перевозчики» могут вызвать вторую волну эпидемии в стране.

Пока удалось выявить только 691 случай заражения среди тех, кто приехал в Китай. В основном это те, кто прилетел из Великобритании. На втором месте Испания и Италия.

Во всей провинции Хубэй на сегодняшний день обнаружили 982 человека без симптомов, но которые могут заразить коронавирусом других. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Ухань — стал первым городом, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Количество зараженных там составило порядка 50 тысяч человек. Более 2,5 тысяч жителей умерли. На сегодняшний день коронавирус уже распространился по всему миру. Заражены более 900 тысяч человек. Скончались от обострения, вызванных возбудителем более 45 тысяч людей по всему миру. Выздоровели более 190 тысяч человек.