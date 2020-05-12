Власти Уханя решили проверить всех жителей на коронавирус

Все живущие в китайском Ухане люди пройдут скрининг на СОVID-19. Такое решение власти города приняли из-за новых случаев выявления коронавирусной инфекции.

Тестирование проведут в ближайшие десять дней. Об этом написала газета «Пэнпай». Все в Ухане живут 11 миллионов человек.

Ранее стало известно, что у пяти человек оттуда впервые за полтора месяца нашли коронавирус. Всего за последние сутки в Китае зарегистрировали 17 новых случаев. При этом у 12 человек болезнь протекает бессимптомно.

Китайский Ухань стал первым городом в мире, где зарегистрировали коронавирусную инфекцию. Это произошло в конце 2019 года. Вирус быстро распространился по стране и вышел за ее пределы. Ухань 76 дней был закрыт для посещения. За это время там выявили 50 339 случаев заражения, 3 869 человек умерли. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В апреле 2020 года Китай начал возвращаться к нормальной жизни. Там открылись рестораны, гостиницы, кинотеатры. Однако в последние люди ходят пока с неохотой. В мае у старшеклассников возобновились занятия. Но в местах массового скопления до сих пор носят маски.