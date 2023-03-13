Мир 13 марта 2023, 03:40 Власти Уэльса захотели снести статуи белых мужчин Telegraph: власти Уэльса призвали снести статуи белых мужчин из-за их оскорбительности Викимедиа

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Новые инструкции правительства Уэльса могут привести к массовому сносу памятников в стране. Власти рекомендуют уничтожить монументы, установленные в честь «могущественных пожилых белых мужчин», чтобы отразить «правильное историческое повествование», сообщила газета The Telegraph.

«Исторические личности, которых восхваляли в свое время, теперь могут восприниматься как „агрессоры“, стремящиеся „расширить Британскую империю“», — говорится в статье.

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Подобные статуи могут быть «оскорбительными» для более разнообразной современной публики, гласит текст нового руководства. Они якобы производят впечатление, что общество ценит только достижения влиятельных белых мужчин. В качестве примера таких мужчин газета называет адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона.

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Чтобы решить этот вопрос, власти Уэльса предлагают перемещать памятники в более отдаленные от публики места, творчески включать в новые скульптуры или — самое радикальное — сразу уничтожать. Ожидается, что работу над инструкциями чиновники завершат в этом месяце.