Власти Турции не пропустили три российских корабля через свои проливы

Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — сказал он.

Дипломат Турции пояснил, что власти страны, принимая решения о проходе военных кораблей через проливы, руководствуются конвенцией Монтре от 1936 года. По словам Чавушоглу, Россия проинформировала Турцию о проходе через проливы четырех кораблей 27–28 февраля, однако трое из этих кораблей не имели прописки в Черном море, поэтому им было отказано в право прохода через проливы.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, дипломат отметил, что Турция не обязана вставать на чью-то сторону в этом конфликте. «Несмотря на разногласия мы одинаково успешно развиваем свои отношения и с Россией, и с Украиной. Мы одна из редких стран, которая имеет ровные отношения с обоими странами, которые завязаны в этом конфликте», — сказал он.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция закроет проливы Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей. По его словам, власти уже предупредили о своем решении остальные страны.

Ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы призывал посол Украины в Турции Василий Боднар. После его слов Чавушоглу говорил, что российские корабли имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. В частности, речь шла о возвращении кораблей на свои базы.