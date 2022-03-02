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    02 марта 2022, 12:38

    Власти Турции не пропустили три российских корабля через свои проливы

    Дарья Смирнова

    Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    Власти Турции не пропустили три российских корабля через свои проливы

    «Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — сказал он.

    Дипломат Турции пояснил, что власти страны, принимая решения о проходе военных кораблей через проливы, руководствуются конвенцией Монтре от 1936 года. По словам Чавушоглу, Россия проинформировала Турцию о проходе через проливы четырех кораблей 27–28 февраля, однако трое из этих кораблей не имели прописки в Черном море, поэтому им было отказано в право прохода через проливы.

    Комментируя ситуацию вокруг Украины, дипломат отметил, что Турция не обязана вставать на чью-то сторону в этом конфликте. «Несмотря на разногласия мы одинаково успешно развиваем свои отношения и с Россией, и с Украиной. Мы одна из редких стран, которая имеет ровные отношения с обоими странами, которые завязаны в этом конфликте», — сказал он.

    Ранее Чавушоглу заявил, что Турция закроет проливы Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей. По его словам, власти уже предупредили о своем решении остальные страны.

    Ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы призывал посол Украины в Турции Василий Боднар. После его слов Чавушоглу говорил, что российские корабли имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. В частности, речь шла о возвращении кораблей на свои базы.