Мир 10 марта 2024, 20:16 Власти Турции заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта Freepik

Читать 360tv в

В администрации президента Турции заявили, что не располагают информацией о переговорах по Украине 25 марта, о чем ранее написали в соцсетях. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель турецкой канцелярии.

«Не располагаем такой информацией. О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне. Нам нечего к этому добавить», — заявили в канцелярии.

Реклама

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут 25 марта при посредничестве Турции. По данным РИА «Новости», в турецких СМИ такой информации нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил Стамбул в качестве площадки для переговоров. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг участие России в переговорах по урегулированию конфликта.