Власти Турции задержали 25 родственников главаря ИГ*

Турецкие силовики задержали родственников ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. Всего у властей страны оказались 25 человек, сообщили в Генпрокуратуре Турции.

«Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

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Спецоперации проводились в рамках расследования деятельности группировки на территории Турции. Как отметили в Генпрокуратуре, 19 взрослых и двоих детей из числа задержанных должны депортировать из страны.

В начале ноября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал о задержании более десяти близких родственников Аль-Багдади.

Абу Бакра аль-Багдади устранили в Сирии 27 октября 2019 года. О проведении операции заявил президент США Дональд Трамп. Однако тела главаря ИГ* никто так и не увидел, поэтому российская сторона отнеслась к произошедшему с осторожностью. По словам Трампа, во время штурма Аль-Багдади взорвал пояс смертника, но его удалось быстро и точно опознать.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.