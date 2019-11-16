Власти Турции задержали 25 родственников главаря ИГ*
«Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Китайский дипломат призвал мир объединиться для борьбы с ИГ*Подробнее
Спецоперации проводились в рамках расследования деятельности группировки на территории Турции. Как отметили в Генпрокуратуре, 19 взрослых и двоих детей из числа задержанных должны депортировать из страны.
В начале ноября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал о задержании более десяти близких родственников Аль-Багдади.
Абу Бакра аль-Багдади устранили в Сирии 27 октября 2019 года. О проведении операции заявил президент США Дональд Трамп. Однако тела главаря ИГ* никто так и не увидел, поэтому российская сторона отнеслась к произошедшему с осторожностью. По словам Трампа, во время штурма Аль-Багдади взорвал пояс смертника, но его удалось быстро и точно опознать.
*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.