07 февраля 2023, 16:13
Власти Турции выделили 100 миллиардов лир на ликвидацию последствий землетрясения
Эрдоган выделил 100 миллиардов лир для ликвидации разрушений после катастрофы
Власти Турции выделили 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу во вторник, передало РИА «Новости».
«Решено выделить нашим ведомствам 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов — прим. ред.) для ликвидации последствий катастрофы», — заявил турецкий лидер.
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Он добавил, что стихии, обрушившиеся за два дня на Турцию, затронули около 13 миллионов граждан в 10 провинциях. Эрдоган назвал произошедшее «крупнейшей катастрофой в мире». В связи с этим власти республики ввели в пострадавших провинциях чрезвычайное положение сроком на три месяца.
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Россия не осталась в стороне и отправила спасателей в Турцию. В свою очередь, местные власти доверили российским специалистам наиболее пострадавшую провинцию Кахраманмараш. На помощь соотечественникам отправились дипломаты из центра республики, чтобы помочь спасателям в переводе и логистике.
Турция
Землетрясения
Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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