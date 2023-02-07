Мир 07 февраля 2023, 16:13 Власти Турции выделили 100 миллиардов лир на ликвидацию последствий землетрясения Эрдоган выделил 100 миллиардов лир для ликвидации разрушений после катастрофы РИА «Новости»

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Власти Турции выделили 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу во вторник, передало РИА «Новости».

«Решено выделить нашим ведомствам 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов — прим. ред.) для ликвидации последствий катастрофы», — заявил турецкий лидер.

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Он добавил, что стихии, обрушившиеся за два дня на Турцию, затронули около 13 миллионов граждан в 10 провинциях. Эрдоган назвал произошедшее «крупнейшей катастрофой в мире». В связи с этим власти республики ввели в пострадавших провинциях чрезвычайное положение сроком на три месяца.

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Россия не осталась в стороне и отправила спасателей в Турцию. В свою очередь, местные власти доверили российским специалистам наиболее пострадавшую провинцию Кахраманмараш. На помощь соотечественникам отправились дипломаты из центра республики, чтобы помочь спасателям в переводе и логистике.