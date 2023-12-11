Мир 11 декабря 2023, 13:29 Власти Турции увеличат минимальные цены на недвижимость для получения гражданства РИА «Новости»: Турция поднимет минимальную цену жилья для получения гражданства Mine Toz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти Турции собираются поднять минимальную стоимость жилья для получения турецкого паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства республики, а также два риелтора.

На данный момент минимальная стоимость жилья в Турции для получения гражданства насчитывает 400 тысяч долларов. Однако власти республики с начала 2024 года решили поднять цены.

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«Есть планы увеличения до 600 тысяч [долларов]», — отметил источник агентства.

Еще два собеседника, работающие с недвижимостью в Стамбуле, подтвердили информацию о грядущем увеличении минимальной стоимости недвижимости в Турции. По их данным, такие меры планируют ввести после Нового года.

Программа получения турецкого гражданства за покупку жилья действует в республике с 2017 года. Согласно ей, получить паспорт страны можно было, купив объект стоимостью минимум в один миллион долларов. Через год цену снизили до 250 тысяч долларов.

Эксперт по недвижимости Наталья Саввина сообщала, что квартиры на первом этаже зачастую можно купить дешевле, чем на любом другом. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за того, что там наиболее вероятно образование сырости и запахов из подвала.