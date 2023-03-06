Мир 06 марта 2023, 10:04 Власти Турции уличили Запад в намеренном урезании источников дохода России Совбез Турции: Запад воспрепятствует России в сфере «зерновой» сделки Unsplash

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Представители стран Запада не остановят попытки воспрепятствовать реализации «зерновой» сделки со стороны России. Таким мнением в беседе с РИА «Новости»поделился член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Американцы и их западные партнеры продолжат затруднять для России любые способы получения прибыли, в том числе через „зерновую“ сделку», — предположил он.

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Саму договоренность по вывозу сельхозпродукции Эрхан назвал вопросом гуманитарной сферы. По его мнению, этот аспект переводит «зерновую» сделку в зону ответственности ООН. Эрхан заявил, что Организация должна максимально обеспечить защиту этих договоренностей от каких-либо санкций.

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«От этого зависит жизнь людей», — добавил он.

По его словам, нельзя ставить в один ряд «зерновую» сделку и товары импорта РФ, уже попавшие под антироссийские санкции. Также Эрхан добавил, что власти Турции прикладывают максимум усилий для реализации этих договоренностей.