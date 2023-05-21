Мир 21 мая 2023, 21:59 Власти Турции рассказали, когда начнет работу газовый хаб Глава Минэнерго Турции Донмез: газовый хаб в Европу заработает максимум в течение года РИА «Новости»

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Газовый хаб в Турции начнет работать максимум в течение года, заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. В эфире телеканала Haber Global он рассказал, что проект особенно важен для стран Южной Евровы.

По словам министра энергетики и природных ресурсов, власти республики рассчитывают в скором времени запустить газовый хаб.

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«Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции», — отметил Донмез.

Глава Минэнерго уточнил, что Турция сможет поставлять европейским потребителям через центр на своей территории около 40 миллиардов кубометров газа. Донмез добавил, что страна ведет переговоры с 15 государствами, которые могли бы стать участниками масштабного проекта.

В начале апреля глава МИД Сергей Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры сошлись во мнении, что в сложившейся нестабильной геополитической обстановке необходимость создания газового хаба не вызывает сомнений.