Власти Турции объяснили, какие страны не могут принять в НАТО

Турция не может позитивно отреагировать на заявки на вступление в НАТО от стран, которые не хотят занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Такое заявление сделал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса», — слова Алтуна привело агентство «Анадолу».

Он считает, что геополитические процессы последнего времени показали ценность Турции как союзника по Североатлантическому альянсу.

«Ситуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО», — заявил Алтун.

Он отметил, что проблемы в области безопасности, с которым сталкиваются государства не являются следствием угрозы одних стран других. Представитель администрации турецкого президента напомнил, что сейчас мир борется с такими вызовами как эпидемии, терроризм, кибербезопасность, миграция, кибербезопасность, изменения климата. По его словам, все эти факторы вместе накладывают отпечаток на международную безопасность.

Алтун добавил, что новые риски и угрозы приводят к пересмотру параметров безопасности в НАТО.

«Угрозы современности гораздо сложнее, чем проблемы периода, когда создавался Альянс. Именно по этой причине для НАТО важно укреплять солидарность, учитывать интересы всех партнеров в сфере нацбезопасности», — подчеркнул он.

Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Турецкая сторона заблокировала начало процесса рассмотрения этих вопросов. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не может положительно отнестись к членству Финляндии и Швеции в альянсе, потому что не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.