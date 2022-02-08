Власти Турции назвали условие встречи Путина и Зеленского

Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал основное условие встречи российского Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского на территории Турции.

Калын заявил, что встреча станет возможной в том случае, если российская сторона даст положительный ответ.

«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», — сказал представитель турецкого президента.

В минувшую пятницу, 4 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент в Кремле не готовы четко прокомментировать планируемые сроки визита президента Владимира Путина в Турцию, сообщило «РИА Новости».

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в конце января. Он также обнародовал приглашение для украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным.