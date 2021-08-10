В Туркмении власти ввели новые и очень необычное требование к людям, которые хотят провести в своем доме интернет. В частности, жителям нужно будет приносить присягу на Коране, что они не будут использовать сервисы VPN.

Об этом сообщила «Радио Свобода»* со ссылкой на собственную службу. Одна жительница рассказала, что ждала очереди на подключение интернета полтора года. В целях безопасности она не стала раскрывать свое имя.

По ее словам, когда очередь подошла, от нее потребовали принести клятву на Коране, что он не будет пользоваться сервисами VPN. Жительница обратила внимание, что без этого она не может открывать сайты и общаться с супругом, который работает за границей. Теперь женщина не знает, что ей делать.

При этом издание отметило, что были и другие случаи, когда от жителей требовали подобных клятв. Тем не менее официальной информации об этой процедуре от властей не поступало. Хотя ограничения работы социальных сетей на территории Туркмении были и раньше.

*организация включена Минюстом в список иноагентов.