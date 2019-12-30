Власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения

Режим ЧП продлили в Тунисе до 30 января 2020 года.

Напомним, что режим чрезвычайного положения ввели в стране в 2015 году. Причиной этого стал теракт на курорте Эль-Кантауи, в котором погибли 40 человек, а также атака на Национальный музей Бардо в столице. Также в ноябре 2015 года сотрудники президентской гвардии подверглись нападению террориста-смертника.

Серия терактов вынудила власти Туниса усилить меры безопасности. Режим чрезвычайного положения позволил восстановить иностранный турпоток.

Напомним, что в начале декабря в Тунисе арестовали двух ливийских террористов.