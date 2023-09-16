Мир 16 сентября 2023, 21:47 Власти ЦАР отказались от вывода российских инструкторов RFI: Глава ЦАР Туадера отказал Макрону в выводе российских инструкторов РИА «Новости»

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Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в выводе российских военных инструкторов из страны. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Эммануэль Макрон заявил, что вывод российских инструкторов из ЦАР мог бы стать условием для сближения Франции с этой страной. На что Туадера ответил, что взаимодействует с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами, а остальное «не его дело».

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В феврале 2023 года посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что в республике находятся около 1890 военных инструкторов из России. Причем правительство страны заинтересовано в увеличении их количества.

Бикантов сообщил, что благодаря поддержке российских военных войскам ЦАР удалось уничтожить основную часть незаконных бандитских формирований. По его словам, большая часть из них трансформировалась в небольшие криминальные группировки, а главари сбежали из страны.

В марте в республике прошли митинги в поддержку России.