Мир 26 июня 2023, 10:52 Власти Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией Власти Токио внесли представление РФ из-за закона о Дне Победы над милитаристской Японией Unsplash

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Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может привести к антияпонским настроениям в РФ и наоборот. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Политик назвал такие действия России «крайне прискорбными». Он подчеркнул, что японская сторона регулярно доводит до сведения РФ свою позицию по итогам Второй мировой войны.

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«По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне передали представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию — прим.ред.) не создавать специально ненужное противостояние между народами», — процитировало Мацуно РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Изменения внесли в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В конце мая Япония ввела рестрикции против 80 российских организаций. Под персональные санкции попали журналистка Ольга Скабеева и командир батальона «Спарта» Артем Жога, а также чиновники и прокуроры из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В МИД РФ пообещали ответить на эти нелегитимные действия Токио.