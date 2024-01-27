Мир 27 января 2024, 08:53 Власти Техаса вывезли в другие штаты свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов Глава Техаса Эббот: из штата вывезли свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов William Luther/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Власти Техаса за последние годы отправили в другие американские штаты более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в офисе техасского губернатора Грега Эббота.

С апреля 2022 гола более 12,5 тысячи мигрантов транспортировали в Вашингтон, с августа того же года свыше 37,5 тысячи отправили в Нью-Йорк и 31,2 тысячи — в Чикаго. Еще 16 тысяч человек увезли в Денвер, около 3,4 тысячи — в Филадельфию, полторы тысячи — в Лос-Анджелес.

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В офисе губернатора добавили, что правоохранители Техаса изъяли более 454 миллионов детальных доз опиоида фентанила в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией Lone Star. Отмечается, что эта операция позволяет бороться с «опасными брешами», появившимися из-за отказа администрации президента США Джо Байдена обеспечить безопасность границ.

Тем временем Байден анонсировал «самый жесткий» за всю историю Соединенных Штатов набор реформ для защиты границы, которые должны принять в результате соглашения Белого дома с сенаторами. Американский лидер признал, что граница США долго остается «сломанной», и это «давно пора исправить». По новому закону президент сможет закрывать границу, если она переполнена.