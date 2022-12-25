Мир 25 декабря 2022, 03:12 Власти Техаса объявили режим ЧС из-за нехватки электроэнергии Минэнерго США: режим чрезвычайной ситуации ввели в Техасе из-за нехватки электричества Pixabay

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Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в Техасе из-за проблем с электричеством. Об этом сообщила замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган, написало РИА «Новости».

«В Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин», — говорится в постановлении Хоган.

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Генерирующие мощности вышли из строя из-за низкой температуры и сильного ветра. Непогода оставила техасцев без 16,7 тысячи мегаватт электричества. Ситуация усугубилась тем, что энергосистема штата изолирована, поэтому невозможно организовать поставки электричества извне.

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Минэнерго США разрешило техасским энергетикам наращивать производство в условиях снежной бури, игнорируя экологические нормы.

После обрушившегося зимнего шторма в США зафиксировали рекордное сокращение добычи природного газа. Эти показатели упали почти на 2,8 миллиона кубометров. Ранее 15 жителей США стали жертвами зимнего шторма. Низкая температура, обильные снегопады, сильный ветер и гололедица привели к многочисленным авариям на дорогах.