Власти Тайваня разочаровали слова Путина о принципе одного Китая | 360°

Мир 16 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Власти Тайваня разочаровали слова Путина о принципе одного Китая МИД Тайваня: слова Путина об одном Китае умалили суверенитет острова Unsplash

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Высказывание президента России Владимира Путина о поддержке принципа одного Китая умаляет суверенитет Тайваня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел острова.

«Мы осуждаем эти ложные слова и выражаем решительный протест заявлениям, умаляющим независимость Тайваня», — заявили в ведомстве.

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МИД Тайваня предположил, что Россия поддерживает Китай исходя из собственных экономических и геополитических интересов. Дипведомство подчеркнуло, что между континентальной частью КНР и островом есть существенные различия в сфере верховенства закона, соблюдения прав человека, свободы и демократии.

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«Российские власти поддерживают Китай, потому что он помог им сохранить экономическую стабильность после ввода масштабных санкций», — добавили в МИД.

Ранее Путин, выступая на полях саммита государств — членов ШОС в Самарканде, осудил провокации США в Тайваньском проливе и поддержал принцип одного Китая, писал RT.

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