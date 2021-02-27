Власти Тайваня призвали жителей есть больше ананасов, чтобы поддержать фермеров после запрета на ввоз этих растений в Китай. Заявление сделала президент Тайваня Цай Инвэнь.

Решение властей КНР назвали «засадой для острова».

«Правительство сделает все, чтобы помочь фермерам развивать торговлю. Просим и вас присоединиться к нам: поддержать фермеров и есть ананасы», — написала Цай Инвэнь в Facebook.

Ввозить ананасы в Китай из Тайваня запретят с 1 марта. Власти приняли решение в одностороннем порядке и без предупреждения. Глава администрации острова раскритиковала такие меры и напомнила, что Тайвань соблюдает международные стандарты экспорта. Поэтому заявление Китая нельзя считать «нормальным торговым решением», заявила президент.

Китайские власти объявили о запрете 26 февраля. Причиной они назвали наличие в тайваньских ананасах насекомых-вредителей, которые могут повредить сельскому хозяйству КНР.

В 2020 году Тайвань экспортировал в Китай более 90% собранных ананасов.

Китай не в первый раз прибегает к запретам на ввоз в качестве рычага давления на другие страны, сообщили в правящей тайваньской Демократической прогрессивной партии. В 2020-м КНР подняла тарифы на импорт австралийских продуктов, в том числе на вино, мясо и хлопок. Причиной послужило ухудшение отношений между странами.