Правительство Тайваня пыталось отговорить спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси от прилета на остров, но она настояла на поездке. Об этом написало китайское издание Report on China.

По данным источника, власти острова были уверены, что визит политика способен подтолкнуть ситуацию в Тайваньском проливе к военному и социальному кризису, но Пелоси лично настояла о поездке, так как «хотела совершить что-то историческое».

Самолет с Пелоси прибыл на Тайвань около 18:00 по московскому времени. Женщина вышла с борта, сделала несколько фотографий с встречающей ее делегацией и прошла в здание терминала.

После этого она дала короткую пресс-конференцию, заявив, что ее визит полностью укладывается в политику США по отношению к Китаю.

МИД КНР выпустил заявление, в котором подчеркнул, что прилет Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности единого Китая.