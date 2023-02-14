Мир 14 февраля 2023, 22:51 Власти Таиланда введут пошлины для туристов

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Власти Таиланда поддержали инициативу о введении пошлин для туристов. Мера начнет действовать 1 июня. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Теперь туристам, которые будут прилетать в страну на самолете, придется выплачивать пошлину в размере примерно 650 рублей.

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Если же человек приехал на машине или морском транспорте, то размер выплаты составит около 330 рублей.

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Мера не будет касаться детей возрастом до двух лет, а также тех, кто использует Таиланд в качестве страны-транзита.