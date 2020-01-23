Власти Таиланда успокоили туристов по поводу коронавируса

Бушующий в Китае вирус не должен беспокоить приехавших в Таиланд туристов. Власти страны уверили, что у них хорошо налажена система эпиднадзора и скрининга. Беспокоиться не о чем.

Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило, что вспышки коронавируса на территории государства не было. Об этом «Интерфаксу» рассказали в туристическом управлении Таиланда (ТАТ).

«В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими», — заметили в ТАТ.

Тайские медики будут отслеживать появление симптомов, схожих с новой китайской пневмонией. Пациентов, у которых их выявят, отправят в больницу.

В Минздраве страны посоветовали общественности не беспокоиться.

Прибывающих в Таиланд пассажиров круглосуточно досматривают при помощи инфракрасных тепловых камер. Они установлены еще 3 января в четырех международных аэропортах в Бангкоке, Чиангмае и на Пхукете.

Благодаря этой системе, уточнили в ТАТ, оперативно выявили коронавирус у двух приехавших китайских туристов. Его нашли у 61-летней жительницы Уханя и 74-летней китаянки. Женщин вылечили и отправили на родину.

Министерство здравоохранения Таиланда обратило внимание туристов, которые прибыли из Китая в последние 14 дней, на необходимость экстренно обратиться к врачу при возникновении лихорадки, кашля, насморка, одышки или боли в горле.

Коронавирус, появившийся в Китае в декабре, уже распространился на 25 провинций. Зараженными считаются свыше 570 человек. Известно о 17 погибших от неизвестной пневмонии, возбудителем которой считают вирус.