Власти Таиланда объявят чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
В Таиланде планируют установить режим чрезвычайного положения. Власти страны приняли такое решение из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Thai PBS.
Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча подчеркнул, что чрезвычайное положение в стране введут с 26 марта.
Ранее в Таиланде зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом.
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