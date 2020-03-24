Власти Таиланда объявят чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча подчеркнул, что чрезвычайное положение в стране введут с 26 марта.

Ранее в Таиланде зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом.

Граждане России рассказали «360» о том, как живется на популярном курорте в период пандемии.