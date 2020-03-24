    24 марта 2020, 13:27

    Власти Таиланда объявят чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

    Ольга Ситникова

    В Таиланде планируют установить режим чрезвычайного положения. Власти страны приняли такое решение из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Thai PBS.

    Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча подчеркнул, что чрезвычайное положение в стране введут с 26 марта.

    Ранее в Таиланде зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом.

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