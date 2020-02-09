Власти Таиланда объяснили, почему военный застрелил 26 человек и захватил заложников

Таиландский солдат устроил стрельбу в торговом центре из-за бытового конфликта с сослуживцами. Что-то пошло не так во время продажи дома, солдат не выдержал и взялся за оружие.

«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — рассказал на пресс-конференции премьер-министр Таиланда, генерал Прают Чан-Оча. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что командование сухопутных войск разберется в деталях ЧП, чтобы понять, как бытовой конфликт мог перерасти в такую трагедию.

Капрал Джакрапант Томма 8 февраля застрелил в своей части двух человек (один из них — его командир) и угнал из части автомобиль. На нем он приехал в торговый центр в город Накхонратчасима и начал расстреливать людей. Сначала он вел трансляцию своей расправы над людьми в Facebook, однако его аккаунт сразу забанили.

Солдата пытались найти обезвредить всю ночь. В конце концов, бойцы таиландского спецназа убили его. На это им потребовалось около 17 часов.

Его так долго не могли обезвредить, потому что он оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома в подвале торгового центра. Он не покидал здание, а совершал вылазки, отвлекая силовиков. Стрелок устроил пальбу и пожар на парковке, а потом вернулся на базу. Спецназовцы подумали, что он сбежал из здания. Жертвами Томма стали 26 человек. Ранил он еще около 60 человек.