Власти Таджикистана рассказали о ситуации на границе с Киргизией

На границе Таджикистана и Киргизии спокойная обстановка, а вся военная техника отведена в места постоянной дислокации. Об этом заявили в таджикском Госкомитете национальной безопасности, сообщило РИА «Новости».

Киргизские власти ранее также подтвердили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии границы. За прошедшую ночь между военными Таджикистана и Киргизии не произошло ни одной перестрелки.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что его страна никогда не будет вторгаться на территорию соседнего государства и атаковать мирных жителей. Он отметил, что пограничникам и правоохранителям удалось сохранить территориальную целостность Киргизии.

Ситуация на границе двух стран обострилась 28 апреля. Причиной конфликта стал водораспределительный пункт «Головной». В Киргизии заявили, что он является их стратегическим объектом, а в Таджикистане сказали, что он построен на их территории. По заявлению Душанбе, когда таджики устанавливали на участке границы камеры видеонаблюдения, киргизы закидали их камнями. В Бишкеке в ответ заявили, что на самом деле первыми агрессию проявили таджики. На следующий день на границе началась перестрелка. Стрельба продолжалась до 2 мая, пока стороны не договорились об урегулировании. В Таджикистане заявили, что в результате погибли 16 человек и свыше 110 получили ранения. В Киргизии отчитались о 35 жертвах и 183 раненых.

Киргизское МВД ранее заявило об уголовных делах, которые завели после столкновений на границе.