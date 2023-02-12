Мир 12 февраля 2023, 08:54 Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении военно-морской базы РФ Associated Press: в Судане завершили пересмотр соглашения с РФ по военно-морской базе Пресс-служба Минобороны

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Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории южной страны. Об этом 11 февраля сообщили журналисты информагентства Associated Press.

Авторы материала отметили, что недавно в Судан приезжал с деловым визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Один из неназванных местных чиновников сказал, что российская делегация смогла нивелировать все опасения его коллег.

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«Военные дали согласие на сделку», — добавил он.

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Также журналисты описали дальнейшие шаги по реализации соглашения. По их данным, документ сначала нужно ратифицировать; Однако перед этим пройдет обязательный этап по реализации рамочного соглашения между военным руководством страны и рядом партий и объединений гражданского общества. . Этот документ подписали еще в декабре.

Согласно рамочному соглашению, в Судане пройдут выборы премьер-министра. Кандидат должен являться представителем гражданских организаций, подписавших документ.