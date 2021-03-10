Власти США заподозрили в контрабанде наркотиков президента Гондураса

Прокуратура штата Нью-Йорк предполагает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес может быть причастен к контрабанде кокаина на территорию США. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, о возможной причастности Эрнандеса к контрабанде заявил помощник федерального прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джейкоб Гатуиллег. Он огласил эту версию во время судебного заседания по делу гондурасца Джованни Фуэнтеса Рамиреса, которого обвинили в наркоторговле. Сторона обвинения сослалась на свидетельские показания, согласно которым, глава Гондураса на встречах с Рамиресом говорил о планах организовать ввоз кокаина в США.