Мир 29 апреля 2023, 13:47 Власти США заподозрили компании в сговоре ради виз квалифицированным иностранцам WSJ: компании США подозревают в сговоре ради виз для иностранных сотрудников РИА «Новости»

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Служба гражданства и иммиграции США выявила несколько десятков компаний, которые вступили в сговор ради увеличения шансов на получение их квалифицированными сотрудниками из других стран визы. Он этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на уведомление для работодателей.

В статье пояснили, что такую визу можно выиграть в лотерею, устроиться на работу в США, а со временем даже получить гражданство.

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Чтобы увеличить шансы, технологические и IT-компании подали заявки на одних и тех же сотрудников несколько раз.

«Несколько десятков небольших технологических компаний вступили в сговор, чтобы увеличить шансы на то, что их потенциальные иностранные сотрудники выиграют желанную визу», — уточнили авторы материала.

В Госдуме предложили запретить удаленную работу для уехавших за границу IT-сотрудников. Минцифры запустило переговоры с представителями ассоциаций и компаний по вопросу возвращения в страну специалистов информационных технологий.