Власти США заявили о готовности помогать КНДР по COVID-19

Власти США готовы предпринимать шаги по оказанию помощи Северной Корее, в том числе в борьбе с распространением COVID-19 в республике. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Вашингтона высокого ранга.

По словам чиновника, США «готовы предпринимать шаги для оказания помощи в решении проблем Северной Кореи, включая COVID». По мнению представителя администрации, КНДР столкнулась с «довольно серьезной ситуацией» относительно распространения инфекции. Чиновник подчеркнул, что президент США Джо Байден, который находится с визитом в Республике Корея, намерен обсудить с корейским коллегой Юн Сок Ёлем «исходящую от Северной Кореи угрозу безопасности».

За минувшие сутки, по данным ЦТАК, власти КНДР выявили по меньшей мере 219 030 новых случаев лихорадки неизвестного происхождения. Всего с конца апреля выявлено более 2,46 миллиона заражений.

В КНДР с конца апреля наблюдается вспышка так называемой «неизвестной лихорадки». Вместе с тем 12 мая была опубликована официальная информация о выявлении в стране первого с начала пандемии случая заражения COVID-19. Речь идет о подвиде «омикрон» — штамме BA.2, который также называют «стелс-омикрон». Его обнаружили в образцах анализов, собранных 8 мая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что КНДР справится с вирусом.