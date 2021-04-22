Власти США заявили, что собираются «усилить» медиарынок Казахстана

Государственный департамент США собирается выделить до 120 тысяч долларов в целях «усиления» медиарынка Казахстана, написал сайт RT со ссылкой на описание гранта.

«Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путем повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей», — говорится в документе.

Отмечается, что Штаты планируют способствовать «усилению» рынка СМИ центральноазиатской республики по-разному. Например посредством финансирования проектов по применению «инновационных подходов» к распространению информации. Кроме этого, американская сторона намерена поддерживать «финансовую устойчивость» казахстанских изданий.

В целом бюджет программы составляет 120 тысяч долларов. Размер одного гранта — от 10 тысяч до 40 тысяч долларов. Курировать реализацию инициативы будет посольство США в Нур-Султане.