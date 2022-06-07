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    07 июня 2022, 19:09

    Власти США заявили, что «сделали все возможное» для снижения цен на топливо

    Глава Минфина США Йеллен: власти «сделали все возможное» для снижения цен на топливо

    Максим Зинкин

    Власти США «сделали все возможное» для снижения стоимости топлива на американских заправках. Об этом на слушаниях в финансовом комитете конгресса заявила министр финансов Джанет Йеллен, написал ТАСС.

    Власти США заявили, что «сделали все возможное» для снижения цен на топливо

    По ее словам, правительство выделяло по миллиону баррелей нефти в сутки из стратегического запаса.

    «Без этих мер цены поднялись бы еще выше. Хотя и сейчас стоимость бензина весьма высока», — заявила Йеллен.

    Стоимость топлива растет из-за нынешней геополитической ситуации, поскольку США являются крупным поставщиками нефти на мировой рынок, объяснила министр.

    «Мы не можем оградиться от глобальных потрясений наподобие происходящего в России и на Украине. Поэтому мировые цены на нефть движутся вверх», — продолжила глава Минфина.

    Йеллен возложила часть вины за высокие цены на американских нефтяников, которые не подготовились к необходимости увеличивать добычу нефти.

    «Теперь у них есть стимул нарастить объемы добычи, ведь тысячи договоров подписаны на земли, на которых пока не проводили бурение», — заключил министр.

    Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в США пробила очередной исторический максимум, составив 4,81 доллара за один галлон (3,785 литра).

    Самые высокие цены в штате Калифорния, где литр бензина продается от шести долларов за галлон.