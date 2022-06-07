Власти США заявили, что «сделали все возможное» для снижения цен на топливо

Власти США «сделали все возможное» для снижения стоимости топлива на американских заправках. Об этом на слушаниях в финансовом комитете конгресса заявила министр финансов Джанет Йеллен, написал ТАСС.

По ее словам, правительство выделяло по миллиону баррелей нефти в сутки из стратегического запаса.

«Без этих мер цены поднялись бы еще выше. Хотя и сейчас стоимость бензина весьма высока», — заявила Йеллен.

Стоимость топлива растет из-за нынешней геополитической ситуации, поскольку США являются крупным поставщиками нефти на мировой рынок, объяснила министр.

«Мы не можем оградиться от глобальных потрясений наподобие происходящего в России и на Украине. Поэтому мировые цены на нефть движутся вверх», — продолжила глава Минфина.

Йеллен возложила часть вины за высокие цены на американских нефтяников, которые не подготовились к необходимости увеличивать добычу нефти.

«Теперь у них есть стимул нарастить объемы добычи, ведь тысячи договоров подписаны на земли, на которых пока не проводили бурение», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в США пробила очередной исторический максимум, составив 4,81 доллара за один галлон (3,785 литра).

Самые высокие цены в штате Калифорния, где литр бензина продается от шести долларов за галлон.