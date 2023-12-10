Мир 10 декабря 2023, 04:11 Госдеп США заявил, что работает над помощью арестованному в России Малеву РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государственный департамент США работает над оказанием помощи гражданину Америки Юрию Малеву, арестованному в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Суд в Петербурге арестовал гражданина России и США Юрия Малева по делу о реабилитации нацизма. Обвинение связано с его активностью в социальной сети «Одноклассники». Малев опубликовал два поста, в которых фотографии Георгиевской ленты сопровождались уничижительными комментариями.

Реклама

Представители Госдепартамента США сообщили журналистам, что ведомство знает о задержании американца в России. И добавили, что обеспечение безопасности американских граждан за рубежом — приоритетная задача Госдепа.

Собеседник агентства добавил, что ведомство работает «над оказанием всей необходимой помощи».

Ранее Госдепартамент США сообщил, что российские власти отказались от сделки по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана.