Власти США заявили, что не планируют приезжать в Россию

Должностные лица США, попавшие в российский санкционный список, не планируют поездки в РФ. В Белом доме заявили, что банковских счетов у оказавшихся в перечне американцев в России тоже нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге попыталась указать на ошибку в списке санкций.

«В первую очередь отмечу, что президент — Байден-младший. Они (Россия — прим. ред.) могли подвергнуть санкциям его отца», — сказала она.

Псаки выразила уверенность, что американской стороне ничто не помешает «продвигаться вперед»: никто из указанных в перечне не собирался ездить в РФ как турист и не владеет счетами в банках, к которым можно было бы закрыть доступ.

Ни США, ни НАТО, по словам Псаки, не заинтересованы в эскалации и войне с Россией. Введение бесполетной зоны над Украиной может спровоцировать усиление украинского кризиса.

Белый дом допустил, что президент США Джо Байден встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в конце марта. Пока что программу визита американского лидера согласовывают.

МИД РФ 15 марта объявил о персональных санкциях против Байдена и госсекертаря США Энтони Блинкена. Всего в санкционный список внесли 13 фамилий.