Мир 22 марта 2023, 09:15 Власти США задумались о разрушении «империи Маска» — СМИ Bloomberg: растущее влияние бизнесмена Маска стало головной болью для властей США flickr

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Растущее влияние миллиардера Илона Маска стало «головной болью» для администрации президента США Джо Байдена. Власти Соединенных Штатов не исключают даже, что «империю Маска» придется разрушить. На это указало агентство Bloomberg.

Журналисты констатировали, что в собственности бизнесмена находятся пять компаний, занимающихся аэрокосмической промышленностью, транспортом, здравоохранением и соцсетями. Это дает Маску большое влияние — власти опасаются, что предприниматель может стать неприкасаемым благодаря своей бизнес-империи, политическим связям и богатству.

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Агентство напомнило, что Маск нередко озвучивает свое видение политических вопросов — в частности, предложил план урегулирования ситуации на Украине и воссоединения материкового Китая с островом Тайвань.

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Кроме того, в администрации Байдена предположили, что из-за связей принадлежащей Илону Маску компании Tesla с Китаем и финансирования из ближневосточных стран, бизнесмен может попасть под иностранное влияние. В агентстве добавили, что некоторые представители администрации уже задумались о возможном разрушении его «империи».