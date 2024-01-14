Мир 14 января 2024, 18:32 Власти США забирали обратно выделяемые Украине деньги — Захарова Захарова: выделяемые США средства деньги Украине возвращаются обратно Unsplash

Читать 360tv в

Выделяемые США средства Украине затем возвращаются американским властям. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

В качестве помощи Штаты только и могут, что выделять деньги, заметила Захарова.

Реклама

«А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде», — заявила представитель дипведомства.

При этом США намерены отказаться от дальнейшей поддержки Украины из-за проблем с учетом переданного ей оружия. Руководство Соединенных Штатов заявило, что передало Украине последний пакет помощи.

Ранее Мария Захарова обвинила режим украинского президента Владимира Зеленского в лицемерии из-за встречи по «формуле мира». Союзники Украины игнорируют преступления ВСУ и сохраняют агрессивную риторику.