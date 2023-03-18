Мир 18 марта 2023, 20:15 Власти США втихую возобновили депортации в Россию The Guardian: США «втихую» возобновили депортацию мужчин в Россию РИА «Новости»

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Власти США, приостановившие депортацию в Россию в марте прошлого года, возобновили ее «втихую», сообщила газета The Guardian. По данным издания, о возможной принудительной высылке рассказали несколько россиян, которые просили убежище в Штатах.

Газета уточнила, что ранее Служба иммиграционного и таможенного контроля США заявила, что в соответствии с межгосударственными соглашениями продолжает осуществлять депортацию в разные государства, в том числе в Россию.

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Адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы граждан России, которых собираются депортировать, рассказала газете, что ее клиенты находятся в состоянии правовой неопределенности. По ее словам, у них практически нет вариантов, чтобы подать просьбы об убежище.

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«В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо», — добавила юрист.