Власти США узаконят свою ненависть к России и Китаю

США планируют официально присвоить России и Китаю статус стран-угроз. Политолог, политтехнолог, политический обозреватель Наталия Елисеева в интервью «360» сказала, что по факту Штаты просто решили узаконить свою позицию.

По сути своей они просто сейчас обозначают все то, что они так думают. Они просто узаконивают и прописывают это в документах.

«В их понимании Россия всегда представляла основную военную политическую угрозу для западного мира. И сейчас они просто это официально говорят», — сказала Елисеева.

Она отметила, что подобная риторика Штатов наблюдается давно. Но если раньше это обсуждалось более сдержанно, корректно и выражалось несколько иными словами, то сейчас американское правительство стало говорить ровно то, что думает.

«С одной стороны их надо за это поблагодарить за искренность, хотя ничего нового мы для себя не услышали. Но с другой стороны, подобные заявления говорят о дальнейшей эскалации конфликта», — отметила Елисеева.

Также она предположила, что подобный шаг США поддержат и другие западные страны. По ее словам, НАТО беспрекословно подчиниться воле Штатов.

Кроме России, статус «угрозы» планируют присвоить и Китаю. Елисеева сказала, что это связано с тесными отношениями между этими двумя странами.

«Это [решение] основывается на плотных взаимоотношениях России и Китая. На том, что Китай, по мнению США, тоже представляет угрозу. Причем раньше это была угроза экономическая. Штаты понимали, что КНР быстро развивается и поглощает их рынок», — отметила политолог.

Она подчеркнула, что документ станет основой для внешней политики США на годы вперед.

«Нужно понимать, что этим документом альянс будет руководствоваться еще лет 10», — подытожила она.