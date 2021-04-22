Власти США увеличат военную помощь Украине до 300 миллионов долларов

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года. В результате ежегодная помощь стране увеличится до 300 миллионов долларов. Документ осталось подписать президенту Джо Байдену.

Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Это важно с точки зрения обострения агрессивного поведения России на Украине и увеличения военного присутствия на границе и оккупированном Крыму. Как заявил министр Кулеба, законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие», — написала она.

Председатель комитета Роберт Менендес отметил, что документ является пакетом долгосрочной помощи, который демонстрирует «двухпартийную преданность США безопасности Украины», уточнила газета «Известия».

Чтобы законопроект вступил в силу, его должны поддержать в Сенате и Палате представителей. После документ должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит США предоставить «мощные средства радиоэлектронной борьбы», чтобы Россия не могла блокировать украинские коммуникации.