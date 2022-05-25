Официальные лица США допрашивают в аэропортах тех американцев, которые в качестве добровольцев едут на Украину. Власти опасаются, что среди этих людей могут быть сторонники ультраправых идей. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ таможенно-пограничной службы Соединенных Штатов.

Американские власти, согласно документу от 7 марта, собирают данные об отправляющихся на Украину американцах. Также их жизнью интересуются и после их возвращения на родину.

Большое внимание уделяют «воинственно настроенным экстремистам и ​​сторонникам превосходства белой расы». Официальные лица США боятся, что ультраправые американцы улучшат боевую подготовку на Украине и вернутся в Штаты с большим опытом военных действий.

«Украинские националистические группы, в том числе движение „Азов“* (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), активно вербуют воинственно настроенных экстремистов и сторонников превосходства белой расы, чтобы они присоединялись к различным неонацистским добровольческим батальонам для войны против России», — сказано в материале.

Шесть американцев, которые хотели поехать на Украину, подверглись проверкам. У одного из них досмотрели багаж, остальных в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке допросили пограничники.

*Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.