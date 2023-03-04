Мир 04 марта 2023, 16:33 Власти США уличили в ложных предсказаниях о конфликте на Украине Экономист Макмейкен раскрыл несостоятельность прогнозов США о развитии украинского кризиса РИА «Новости»

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Прогнозы американских властей о расширении конфликта России и Украины на Запад, сделанные в начале спецоперации, так и не сбылись. Половину Европы никто захватывать не собирается. Об этом заявил американский экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».

«Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись», — отметил обозреватель

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Он обратил внимание, что санкции так и не привели к краху российской экономики. Большая часть мирового сообщества продолжает относиться конфликту на Украине неоднозначно.

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Макмейкен отметил, что усилия США и НАТО так и не смогли превратить украинский конфликт из регионального в третью мировую войну. Среди наиболее вероятных сценариев урегулирования кризиса на Украине аналитик назвал перемирие через переговоры.

США уже намекнули киевским властям о необходимости платить за военные поставки.