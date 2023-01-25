Мир 25 января 2023, 03:47 Власти США целенаправленно разжигали в стране антироссийские настроения — СМИ American Conservative: власти США намеренно раздули в стране антироссийский нарратив РИА «Новости»

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Американские правящие круги навязывали в США антироссийский тренд, рассказывая о вмешательстве России в выборы 2016 года и развязывании конфликта на Украине. Об этом в American Conservative написала обозреватель Келли Бокар Влахос.

«Можно точно говорить, что история о „пагубном влиянии“ России помогла привлечь внимание общественности и сделать народ лояльным к новой холодной войне с этой страной», — написала журналистка.

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По ее словам, политическая элита США сделала все, чтобы закрепить в головах американцев идею о том, что российские власти не только протолкнули Дональда Трампа на пост президента, но и активно пытались «разрушить демократию в США» и продолжают это делать.

Бывший руководитель отдела анализа РФ ЦРУ Джордж Биб считает, что в Америке стало общепринятым мнение, будто Россия хочет уничтожить Америку через разлад внутри общества. Навязывание такой идеи выгодно американским властям для реализации своих целей, и они постараются сохранить агрессивную позицию в отношении России, уверен Биб.

Автор статьи посоветовала читателям молиться, чтобы этот «антироссийский нарратив» не закончился ядерной войной.